Espanha vence a Suécia em jogo com protesto conjunto das jogadoras

A Liga das Nações Feminina vale vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 para as duas melhores equipes no geral. Os primeiros colocados de cada chave avançam ao Final Four.

Ficha técnica

SUÉCIA 2x3 ESPANHA

Data: 22 de setembro de 2023, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, Suécia

Árbitra: Rebecca Welch (Inglaterra)

Cartões amarelos: Rytting Kaneryd (Suécia); Lucía García (Espanha)

Cartão vermelho: Ilestedt (Suécia)

Gols: Eriksson aos 22' do 1ºT e Hurtig aos 36' do 2ºT (Suécia); Athenea del Castillo aos 38' do 1ºT, Navarro aos 31' do 2ºT e Mariona Caldentey aos 50' do 2ºT (Espanha)

Suécia: Musovic; Björn (Sembrandt); Ilestedt, Eriksson e Andersson; Angeldal (Bennison), Asllani (Janogy) e Rubensson; Rytting Kaneryd (Jakobsson), Blackstenius e Hurtig. Técnico: Peter Gerhardsson

Espanha: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri e Olga Carmona; Teresa Abelleira, Ainta Bonmatí e Alexa Putellas; Athenea del Castillo (Navarro), Lucía García (Sarriegi) e Mariona Caldentey. Técnica: Montse Tomé

Jogadoras da Suécia se reúnem após derrota para a Espanha Imagem: Iwi Onodera/UOL