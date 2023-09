Santos mira 'nova data Fifa' e muda postura em busca por novo técnico

O clube já deu início às conversas por alguns nomes, mas optou por não tomar novas decisões precoces. Os dois últimos treinadores, Paulo Turra e Aguirre, foram anunciados um dia depois dos seus antecessores serem demitidos e não vingaram. PVC, colunista do UOL, informou que uma lista de nomes já aparece como descartada, entre eles Cuca, Mano Menezes, Renato Paiva, Thiago Carpini e Vagner Mancini.

A ideia é encontrar um perfil adequado e conseguir aproveitar a "nova data Fifa". O Santos terá 11 dias livres para treinos — já que está fora da disputa da final da Copa do Brasil e da semi da Sul-Americana e da Libertadores — até voltar a campo em 1º de outubro, contra o Vasco, no retorno do Brasileirão.

Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Santos, durante coletiva de apresentação Imagem: Divulgação/Santos

O coordenador Alexandre Gallo é o encarregado pela busca e recebeu aval para não economizar. Segundo o UOL apurou, o presidente Andres Rueda autorizou a realização de propostas de salários altos e bonificações para convencer um nome de peso no mercado pelo bolso.

O Santos tem mais 15 rodadas para se salvar do rebaixamento. Em seus 111 anos de história, o clube nunca foi rebaixado de divisão em um campeonato.

