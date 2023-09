Três motivos para acreditar na vitória do Santos e dois para desconfiar

Novo esquema: Marcelo Fernandes apostará no esquema 3-5-2, com Dodô de zagueiro pela esquerda e utilizando Lucas Braga e Kevyson de alas. Depois de atuações fracas e sem dar sinais de reação, a expectativa é que a mudança tática promovida pelo auxiliar técnico possa se traduzir em melhora em campo.

Classificação e jogos Brasileirão

Retrospecto do interino: Se o Santos vem de três derrotas em sequência e de decepção com o ex-técnico, Marcelo Fernandes registrou um aproveitamento superior na última vez que comandou o time. O interino teve quatro vitórias, um empate e dois reveses quando esteve à frente da equipe no ano passado.

Motivos para ter desconfiança

João Basso, do Santos, se lamenta durante confronto diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Peso do Z4 e confronto direto. O Peixe entrou na zona do rebaixamento na 18ª rodada, não conseguiu sair desde então e ainda viu a distância para se salvar de uma queda inédita aumentar para quatro pontos. O Bahia é um adversário direto na briga contra o Santos e pode abrir sete de vantagem em caso de vitória.

Sequência negativa recente: O Santos só fez seis dos últimos 30 pontos disputados no Brasileirão. Além disso, nos cinco jogos com Aguirre, foram 12 gols sofridos e somente um marcado. O clube precisa corrigir a trajetória enquanto ainda há tempo para se salvar.