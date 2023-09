Quais desafios o Santos precisa superar no confronto direto contra o Bahia

A pressão para sair o mais rápido possível do Z4, as duras críticas da torcida à gestão do presidente Andrés Rueda, a equipe novamente comandada pelo interino Marcelo Fernandes e sem previsão para conhecer seu novo treinador são alguns dos problemas que enfrentará o elenco na 24ª rodada do Brasileirão, com pouco mais de um terço da competição à frente.

