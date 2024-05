Gabigol volta a treinar no Flamengo após polêmica e usará a camisa 99

Após polêmica, o atacante Gabigol voltou a treinar no Flamengo neste sábado. Na reapresentação do elenco, na última sexta-feira, o jogador foi dispensado.

Agora, Gabriel Barbosa utilizará a camisa 99 depois de ter perdido o direito de vestir a 10. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE.

Na última quinta-feira, uma foto do Gabigol com o uniforme do Corinthians foi vazada. A punição foi definida em reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e outros membros da diretoria.