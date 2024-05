Amazonas e Paysandu ficam no empate em confronto direto contra o Z4 da Série B

Neste sábado, Amazonas e Paysandu ficaram apenas no empate de 1 a 1, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela sexta rodada da Série B d Campeonato Brasileiro.

Os mandantes saíram na frente aos 38 minutos do primeiro tempo. Matheus Serafim foi lançado em velocidade e tocou na saída do goleiro para inaugurar o marcador. Os visitantes, porém, reagiram rápido e buscaram o empate aos 46. Esli García aproveitou a sobra na área grande área e estufou as redes.

Com o resultado, o Amazonas aparece em 15º lugar na competição, com cinco pontos, um a mais que o Paysandu, que está em 17º.