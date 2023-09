Neymar tem atuação apagada, e Al-Hilal tropeça na Champions Asiática

O atacante brasileiro revidou após sofrer mais uma falta. Com o lance já parado, Neymar empurrou Ismoilov e chutou a bola no adversário, que já estava no chão.

Os dois atletas foram punidos com cartão amarelo. Mitrovic notou a fúria de Neymar e pediu calma ao companheiro.

Como foi o jogo

O Al-Hilal teve um desafio mais complicado do que normalmente encontra no Campeonato Saudita. O Navbahor foi ao Rei Fahd priorizando a fase defensiva do jogo. O time do Uzbequistão postou duas linhas próximas de quatro jogadores, com Iskandarov recuando para o meio-campo em algumas ocasiões, formando um 4-5-1. A retranca uzbeque trouxe problemas para os sauditas, que circularam a bola com lentidão e encontraram poucas oportunidades de transição.