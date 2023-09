Neymar protagonizou um lance grotesco no empate do Al-Hilal hoje (18) contra o Navbahor, do Uzbequistão, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia, em plena Arábia Saudita. O 1 a 1 diminui o prejuízo que existia com a derrota até os acréscimos, mas não deixa de ser um vexame considerando a diferença entre os dois times.

Mas mais vexatório ainda foi o lance do "menino Ney". O brasileiro simplesmente empurrou o adversário no chão e chutou a bola nele enquanto o jogo estava parado por falta, tomando um cartão amarelo para lá de infantil. É verdade que Ismailov, o rival envolvido na ocasião, provocou e já tinha feito falta dura um pouco antes.

Mas se Neymar, com 31 anos, ainda não tem controle emocional para não cair em provocações de adversários, quando terá? Ainda mais em um campeonato onde o Al-Hilal já era um dos grandes favoritos mesmo antes de todas as contratações milionárias. É só ele fazer o mínimo que será certamente protegido pela arbitragem, coisa que não acontecia na França.