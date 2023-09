Jogador banido pela Fifa pede perdão por participar de esquema de apostas

Morte do pai: "Por mais que já esperasse, eu tinha fé que algo poderia dar certo. A decisão do STJD me doeu demais. Minutos antes da minha defesa, eu tive a notícia de que meu pai estava sendo entubado e, de lá para cá, tem sido muito difícil para mim. Depois de alguns dias, eu sofri a perda do meu pai. Por mais que ele não tenha sido muito próximo, desde pequeno eu sofri com a separação dos meus pais. É alguém da minha família".

Consequências: "Todo erro tem sua consequência, vou ter que arcar com o meu erro. Já estou sendo bastante prejudicado, sofrendo todas as punições possíveis e espero e tenho fé que vou ter minha segunda chance no futebol".

Atitude sem pensar: "Nem eu esperava que isso poderia acontecer. Não é da minha índole, não vem da minha família, venho de uma família onde nunca tive nada, nunca vi dinheiro alto na minha vida. Surgiu a oportunidade, eu não consegui pensar em tudo aquilo de ruim que isso poderia trazer para mim e me trouxe. O futebol era meu sustento, era como eu ajudava minha mãe e meus irmãos".

Vida pós-banimento: "Sigo jogando no [futebol] amador, comecei agora. Comecei a vender joias para que consiga ajudar minha mãe e arcar com os gastos, tenho dívidas para arcar, advogados, multas. Vida que segue. É olhar para trás, que possa servir de aprendizado e que daqui para frente eu não erre mais".

Sonho de muitos: "Me sinto arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, jamais faria algo semelhante a isso ou algo que se relacionasse a isso. Se aparecesse isso para mim agora, eu ia avisar as autoridades para que eles tomassem o melhor rumo. Muitas crianças têm o sonho de ter essa oportunidade que eu tive. Eu aproveitei, mas não aproveitei. Pude jogar jogos profissionais que eu sempre sonhei, mas entreguei de outra forma".