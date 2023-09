'São Paulo fora de casa é risível e indecente', detona Eduardo Tironi

Eduardo Tironi detonou no UOL News Esporte o desempenho do São Paulo nos jogos fora de casa após a derrota por 2 a 1 contra o Inter. Para ele, se atuar da mesma maneira, o Tricolor será presa fácil para o Flamengo no Maracanã no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

'Dorival tentou acomodar todo mundo e deu errado': "O São Paulo foi ridículo ontem, foi uma péssima noite do Dorival, uma invenção na escalação. O Dorival teve atendido tudo que pediu à diretoria, não vendeu ninguém, e ainda trouxe o James e o Lucas. Ele está tentando acomodar todo mundo, menos o Lucas e o James, que ainda está fora de forma, e deu errado, deu muito errado. Ele conseguiu matar o jogo do Lucas, que é melhor pelo centro e ele colocou pelo lado, e matou o jogo do Luciano".

'Desempenho longe do Morumbi': "O São Paulo fora de casa é risível, é indecente. A entrevista coletiva dele ontem me lembrou muito as coletivas dele no Flamengo depois das conquistas, essa é a diferença, depois das conquistas — 'não dá para virar a chave', 'é muito difícil cobrar desse time', 'estamos na final', 'as coisas estão acontecendo', 'esse time está de parabéns', blá blá blá. Ontem, me pareceu um sinal de que ele não faz ideia do que vai fazer, que ele está começando a se perder nas escalações do São Paulo agora que ele tem um monte de jogador. Agora que ele tem opção, ele não sabe o que fazer".