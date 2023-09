'Mundial Feminino ajudará evoluir sul-americanos', analisa Fabimar Franchi

A gerente de desenvolvimento de futebol feminino da Conmebol, Fabimar Franchi, foi a convidada do Joga Junto e falou sobre os planos da entidade sul-americana para o desenvolvimento do futebol feminino.

Nós sabemos da decisão da Fifa que haverá um Mundial de Clubes Feminino e isso vai vir pela Libertadores. Sabemos que seremos mais competitivos quando darmos oportunidade de jogo para nossos talentos sul-americanos. O desafio e o compromisso que tem a Conmebol de dar continuidade é isso e começou com a decisão do presidente Alejandro (Domínguez) quando estabeleceu prêmios da Libertadores. Esse ano são 1,7 milhões de dólares, que pode não parecer tão relevante, mas é o prêmio mais importante de qualquer competição de clubes no mundo. Fabimar Franchi

Assista ao Joga Junto na íntegra