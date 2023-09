Que horas começa o jogo da seleção brasileira hoje? Saiba horário

O jogo do Brasil hoje está agendado para ocorrer no Estádio Nacional de Lima e começará às 23h (horário de Brasília). Este confronto faz parte da 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

A transmissão ao vivo estará disponível na TV Globo, com cobertura para todo o país, e no Sportv, canal de televisão por assinatura. Para aqueles que preferem acompanhar as atualizações em tempo real, o Placar UOL oferecerá cobertura ao vivo da partida.

A seleção brasileira, agora sob o comando de Fernando Diniz, iniciou o torneio de maneira impressionante, com uma vitória expressiva sobre a Bolívia. Isso a colocou no topo da tabela, em grande parte devido ao seu saldo de gols favorável.