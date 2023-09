Jogo do Brasil hoje: que horas começa e onde assistir

A seleção brasileira, que agora é comandada por Fernando Diniz, iniciou o torneio de forma impressionante, obtendo uma vitória expressiva sobre a Bolívia. Isso a coloca no topo da tabela, em grande parte devido ao seu saldo de gols favorável.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Por outro lado, a seleção do Peru teve um início menos convincente, com um empate fora de casa na primeira rodada contra o Paraguai, resultando em um placar final de 0 a 0.

Vale ressaltar que tanto o Brasil quanto o Peru voltarão a campo em 12 de outubro. O Brasil receberá a Venezuela na Arena Pantanal, enquanto o Peru enfrentará o Chile em uma partida realizada como visitante.

As prováveis escalações para o jogo do Brasil hoje são as seguintes: