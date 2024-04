Quatro pontos em que a Globo tem vantagem no contrato com clubes da Libra

Pay-per-view

Os clubes terão direito a 40% do pay-per-view arrecadado pela Globo. É um percentual maior do que o atual que é de 32%. A divisão será de 45% igual, 30% performance e 25% por cadastro de torcedores no PPV.

A questão é que a Globo pagará a fatia apenas relacionada a oito meses do PPV que é o período de duração do Brasileiro. A emissora ficará integralmente com o pagamento de PPV dos outros quatro meses.

É comum o torcedor manter o serviço mesmo sem jogos ou apenas com Estaduais, nem todos cancelam. Esse dinheiro extra ficará com a Globo sem repasse aos clubes.

Limitador de inflação

O contrato tem um limitador de reajuste da inflação ao contrário do contrato anterior em que não havia restrição. Agora, o primeiro ano tem limite de reajuste de 5%. No segundo, esse percentual sobe para 15%. O mesmo percentual é válido para o terceiro ano. Caso a inflação ultrapasse esse índice, a Globo pode rescindir o contrato.