Contrato da Libra limita quanto Globo pode pagar a Liga Forte e Corinthians

Mas, em reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo, o CEO da Libra, Silvio Mattos, informou que a Globo só poderia fazer proposta de até R$ 700 milhões para a LFU. Esse é o máximo que poderia ser destinado aos times. Mas a emissora não efetivou essa oferta.

A LFU conta com 11 clubes na Série A, entre eles, Internacional, Fluminense, Athletico, Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo e Vasco.

A Liga Forte chegou a fazer uma oferta para a Globo, em dezembro, no valor de R$ 1,4 a R$ 1,5 bilhão. Mas a emissora não respondeu. O grupo já sinalizou que vai tentar uma venda fatiada de direitos de TV.

Além disso, há uma regra no contrato da Libra que prevê que a Globo não pode pagar para um clube individualmente um valor superior ao destinado aos times da Libra. Assim, a emissora só pode oferecer ao Corinthians as mesmas condições propostas aos clubes da Libra. Se o clube alvinegro quiser seus jogos na Globo, só será possível com a mesma proposta da Libra.

Caso o Corinthians fique fora da Libra, o valor do contrato de R$ 1,3 bilhão sofre um desconto de 10%, caindo para R$ 1,170 bilhão. Se houver um número menor do que nove times da Libra na Série A, em 2025, também haverá um desconto de 11%.