Acordo da Globo gera questionamento no Flamengo por perda de R$ 80 milhões

A questão é que a projeção do Flamengo é de perda de dinheiro em relação ao status atual. Em 2023, o clube ganhou R$ 290 milhões com o acordo do Brasileiro. A primeira estimativa é que esse valor caia para em torno de R$ 210 milhões com as novas regras. Isso considerada a mesma posição no Brasileiro.

O clube rubro-negro continuaria a ser aquele com a maior receita de televisão, mas a diferença para Palmeiras, São Paulo e especialmente Corinthians cairia bastante. Há quem diga que a projeção é de empate técnico com o Alvinegro a depender das variáveis, performance e audiência.

A explicação é o fim do mínimo garantido dentro da Libra. Por esse mecanismo, o Flamengo teria certeza de receber pelo menos o valor atual do contrato. A atual remuneração rubro-negra deve-se a uma garantia mínima no pay-per-view, acordada para o contrato a partir de 2019.

Sem isso, o bolo do ppv será dividido por percentuais de igualitário (45%), performance (30%) e cadastro de torcedores (25%). Ou seja, o Flamengo não ganhará mais nem a fatia percentual de seus torcedores, que, em geral, representa um quinto dos assinantes. O bolo do ppv, ressalte-se, será menor porque haverá menos jogos exclusivos para 2025.

No dinheiro de TV Aberta, a divisão é de 40% igual, 30% performance e 30% audiência. Na conta final, o clube teria alguma vantagem em relação ao modelo atual por conta da audiência, mas longe de compensar a perda do ppv.

Durante a semana passada, a diretoria apresentou as condições do contrato em comissões do Conselho Deliberativo. Aí começou a oposição dentro do clube. O presidente do Conselho De Administração, Luiz Eduardo Baptista, questionou o presidente Rodolfo Landim em reunião. Primeiro, apontou itens do contrato que considerava prejudiciais à Libra na relação com a Globo. Entende que o PPV caminha para o fim e não dá para apostar nele.