Por que Flamengo prioriza estádio no Gasômetro apesar de obstáculos

A diretoria do Flamengo está determinada a encaminhar o projeto de construção do seu estádio em 2024, último ano da gestão de Rodolfo Landim. Para isso, prioriza a negociação do estádio do Gasômetro, no Centro do Rio, com o fundo da Caixa Econômica, uma operação que apresenta obstáculos.

Mas por que esse terreno deixou outras opções em segundo plano?

O Flamengo já fez levantamento sobre o perfil de público em seus jogos no Maracanã. A maior concentração é de pessoas moradoras na região em volta do centro do Rio.