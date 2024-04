Flamengo e Palmeiras priorizam Estadual que paga menos do que Libertadores

O Paulista, campeonato que melhor paga no país, tem cota de R$ 40 milhões para cada um dos times grandes. A cota refere-se aos direitos de TV e comercial. Quem for campeão leva ainda R$ 5 milhões.

Como são 16 jogos disputados, cada uma das partidas gera uma receita de TV de R$ 2,5 milhões. Esse valor médio sobe para R$ 2,8 milhões no caso de o time ser campeão.

No Rio, o Flamengo tem um contrato de TV de R$ 24 milhões pelo Carioca, Fluminense e Botafogo recebem R$ 16 milhões. Cada partida para o Rubro-Negro, portanto, gera R$ 1,6 milhões, já o Tricolor e o Alvinegro levam R$ 1,1 milhão cada.

Em comparação, os times têm garantida uma cota de US$ 3 milhões na primeira fase da Libertadores. Há ainda bônus por vitória. Considerando que vençam jogos em casa, levam R$ 20 milhões. Ou seja, cada jogo gera uma receita de R$ 3,4 milhões.

Esse valor médio por partida sobe para R$ 3,5 milhões no caso de partidas até as quartas de final. E, no eventual título, uma equipe vai faturar R$ 12 milhões por partida, já que a Conmebol decidiu inflar o prêmio do campeão para US$ 23 milhões.

Também as receitas de bilheteira são maiores na Libertadores. É o que mostram os dados do balanço de Flamengo e Palmeiras.