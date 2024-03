Globo paga adiantamento de cerca de R$ 60 milhões a cada clube da Libra

A Globo já pagou o adiantamento de cerca de R$ 60 milhões para cada um dos clubes da Libra pelos direitos do Brasileiro de 2025 a 2029. Esse valor antecipado estava previsto no acordo feito entre as duas partes assinado em março.

A Libra é composta por Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético-MG, Bahia e Vitória, além do Santos entre os times da Série B. Ainda há a possibilidade de adesão do Corinthians.

No início de março, os clubes assinaram um contrato vinculante com a Globo para a venda dos seus direitos do Brasileiro de 2025 a 2029. O valor global é de R$ 1,3 bilhão por ano, mais adicionais de pay-per-view. Se o Corinthians ficar fora, há um desconto de 10% no total.