Por que caso de suspensão de Gabigol é visto como único por especialistas

"Se tiver (caso como Gabigol), vai ser alguma coisa do CAS. No tribunal antidopagem, eu confesso que nunca vi com essas peculiaridades. Geralmente, em muitos desses casos, tem algum sigilo. Proteção de dados. A divulgação acaba sendo precária", contou o advogado Maurício Corrêa da Veiga, presidente da comissão de Direito Esportivo do IAB (Instituto dos Advogados do Brasil).

"Confesso que não sei nenhum caso que tenha uma situação análoga do Gabriel. É uma pena muito grande para quem não teve nada encontrado na sua urina. Não vi um indício de fraude. Com exceção de não ter mostrado a genitália. Não vejo o indício de fraude. Vejo mais um erro de atleta do que uma fraude. Não tenho conhecimento de caso análogo. Me parece uma pena excessiva", afirmou o advogado Gustavo Caputo, auditor da Confederação Brasileira de Skate e professor da CBF Academy.

O que ambos os advogados contam é que são comuns casos em que há uma clara tentativa de fraude. O atleta tenta usar a urina de outro e até pênis artificial. Ou então são casos de esportistas que se recusam a fazer o teste e depois dá positivo.

"Nunca aconteceu. Com essas características. Por isso, é difícil para os julgadores ter uma jurisprudência sobre o caso. Foi um placar apertado", lembrou Veiga.

Neste sentido, Caputo entende que a defesa de Gabriel - feita pelo escritório Bichara e Motta - pediu que o julgamento dele já ocorresse no pleno do tribunal antidopagem para agilizar o recurso direto ao CAS (Corte Arbitral do Esporte). A questão é que os julgamentos definitivos no CAS costumam demorar em torno de seis meses.

"Acredito que apostam (a defesa) no efeito suspeito. No máximo em um mês conseguem ter esse julgamento do efeito", analisou Caputo.