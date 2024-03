Contrato Brax e CBF de TV da Série B é rompido, e Globo se interessa

O contrato entre Brax e CBF para direitos do Brasileiro da Série B foi rescindido já para a edição de 2024. Com isso, a competição está com os seus direitos em aberto. A Globo está interessada na aquisição, então, a transmissão deve sair da Band.

Durante o Conselho da Técnico da Série B, a CBF comunicou aos clubes que será rescindido o contrato de TV da Série B que pagava mais de R$ 200 milhões por ano. Cada clube tinha direito a cerca de R$ 10 milhões.

O contrato foi rompido por divergências comerciais entre a CBF e a Brax. A empresa entendia que o acordo envolvia um investimento forte na Série B em troca de a empresa ter outras propriedades, entre elas, a parte comercial de jogos da seleção brasileira e da Série A. Mas esses ativos nunca foram entregues pela confederação.