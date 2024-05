Dona do Vasco, 777 é acusada de fraude e cobrada a pagar R$ 3 bilhões

O caso se inicia em 19 de setembro de 2022 quando a empresa inglesa de seguros recebe um email anônimo com acusações de os ativos usados por empresas do grupo 777 Parterns (Suttonpart) não existiam. Segundo esse email, Josh Wander ou não comprou os ativos ou já os comprometeu em outros empréstimos.

A partir daí, a Leandehall inicia uma investigação sobre o caso para saber sobre as garantidas dadas ao seu empréstimo.

Em novembro de 2023, uma empresa de cobrança em nome da Leandehall envia uma carta para Steve Pasko, sócio de Wander na 777, em que afirma que houve quebra do contrato do empréstimo de maio de 2021.

"Baseado na nossa atual investigação, os tomadores de empréstimo (777) quebraram materialmente os acordos ao usar duplamente garantias para duas empresas que fizeram empréstimos e para uma terceira parte que também emprestou dinheiro, apresentando garantias para as empresas que nunca foram comprados pelos tomadores de empréstimos (777) (e que portanto eles não eram donos), e vendendo e removendo garantias dadas aos emprestadores sem a redução do empréstimo."

Há um buraco de US$ 310 milhões em garantias dadas pela empresa SPLCSS, e outro de US$ 41 milhões para a Dorchester. Ambas as firmas são do grupo 777 Partners. Ou seja, no total, foram dadas garantias inválidas no valor de US$ 351 milhões (R$ 1,8 bilhão).

No início de março de 2024, a Leandhall entrou com o processo contra a 777 Partners, seus sócios Josh Wander e Steve Pasko e empresas do grupo. Em 15 de março de 2024, a empresa inglesa mandou uma carta com a cobrança de pagamento imediato por "Default", isto é, descumprimento do contrato.