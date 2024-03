STJD investigará acusação de John Textor envolvendo árbitros e propina

A procuradoria do STJD vai investigar a acusação do dono do Botafogo, John Textor, que alega ter gravações de árbitros discutindo propina. O dirigente fez a denúncia em entrevista ao "O Globo" e não apresentou nenhuma prova.

Desde o Brasileiro-2023, Textor tem feito feito acusações de corrupção e de manipulação de arbitragem no campeonato. Ele entrou com uma denúncia ao STJD sobre o caso, baseado em um relatório de uma empresa, mas essa foi arquivada. O dirigente é processado pela CBF pelas acusações de corrupção à CBF de 2023.

Ao Globo, Textor disse: