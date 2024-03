Mundial de Clubes da Fifa aumenta o nó do calendário brasileiro

A CBF citou o Mundial de Clubes da Fifa como um dos motivos para rejeitar o pedido dos clubes da Série A para suspender o Brasileiro durante a Copa América. A competição interclubes, que conta com um plano de expansão da Fifa, tornou-se um obstáculo extra para o calendário do futebol nacional nos próximos anos.

Em 2024, há três jogos previstos para o campeão da Libertadores pelo Mundial de Clubes. Dois deles têm datas previstas, 14 e 18 de dezembro. A terceira partida, que é o confronto entre times da Conmebol e da Concacaf, ainda não tem data definida. Esse jogo extra foi incluído pela Fifa nesta temporada.

Pois bem, a CBF alegou aos clubes que não poderia botar as finais da Copa do Brasil após o Brasileiro, que acaba em 8 de dezembro, por conta do impacto desse Mundial. Haveria só uma semana.