CBF não vai 'recuperar' torcida com discurso enquanto prejudica clubes

Há uma discussão sobre o calendário do futebol posta pelo pedido dos clubes de suspender o Brasileiro durante a Copa América. Os clubes queriam proteger o principal campeonato do país. A CBF tem argumentos - alguns bem pertinentes - para ter recusado a reivindicação por obstáculos ou danos que seriam causados pela mudança.

O saldo é que volta para o centro do debate o calendário problemático vigente no Brasil. Há excesso de jogos - uma parte deles inúteis - com consequências nocivas.

O pior efeito é, sem dúvida, prejudicar o Brasileiro com desfalques dos principais jogadores em nove rodadas. Obviamente isso causa um impacto técnico na competição por influência externa, algo inadmissível em qualquer campeonato que queira ser levado a sério.