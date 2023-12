As conversas para renovação do contrato entre clube e estafe do jogador se alongam pelo ano. Até que empresários do atacante encaminharam uma proposta de renovação com pagamento do bônus de assinatura ao departamento de futebol. Seria como uma recompra, com luvas parceladas durante o contrato.

Além disso, há uma pedida de aumento salarial em relação aos atuais ganhos de Gabigol.

A proposta foi considerada muito alta pelo presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, que não aprovou os valores. No entendimento do clube, não houve concordância com a pedida como afirmou o empresário de Gabigol, Junior Pedroso.

Além da quantia alta para renovar, pesa contra Gabigol a má fase em 2023. Dirigentes rubro-negros avaliam que o centroavante precisa provar em campo que merece uma renovação, o que não ocorreu com suas atuações no ano passado.

Em entrevista ao programa Podpah, o jogador atribuiu suas atuações em 2023 a uma contusão no adutor sofrida ainda no Mundial, no início do ano. Ele diz que jogou com desgaste. As declarações não caíram bem no Flamengo, como já foi mostrado pelo UOL, porque colocam em questionamento todo o departamento médico e comissões técnicas.

Gabigol tem despertado interesse no Corinthians por declarações de seu presidente Augusto Melo. Mas não há negociação entre os clubes.