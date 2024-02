Clubes brasileiros gastaram o triplo e fizeram a limpa em mercado argentino

Já os clubes argentinos investiram US$ 41 milhões (R$ 202 milhões). Também houve um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de US$ 16 milhões.

Com isso, o Brasil esteve na quinta posição entre os países que mais contrataram no mês, enquanto habitualmente acaba os anos inteiros entre 10o e 13o. Obviamente, há um peso no fato de a temporada brasileira começar no início do ano e, portanto, as equipes tarem em fase de montagem de time.

Em relação à venda de jogadores, o Brasil teve também uma vantagem sobre os argentinos. Foram R$ 1,240 bilhão em jogadores vendidos contra R$ 539 milhões de nossos vizinhos continentais. A diferença, no entanto, é menor do que no caso de investimentos. E, considerando os números anuais, os países ficam mais próximos em vendas.

O maior investimento de times brasileiros é mais explicado por fatores externos à venda de atletas. Os clubes mais ricos do país têm receitas superiores aos argentinos. E o Brasil vive a era das SAFs, com clubes como Botafogo, Vasco e Red Bull Bragantino investindo acima da sua geração de receita.