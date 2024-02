STJD pede para que Sport jogue sem torcida após atentado a Fortaleza

A procuradoria do STJD pediu para que o Sport passe a jogar sem torcida de forma imediata após o atentado de seus torcedores contra a delegação do Fortaleza. A medida depende da presidência do tribunal que deve decidir nesta sexta-feira.

Em jogo da Copa Nordeste, o time do Fortaleza deixava a Arena Pernambuco quando foi atacada por uma organizada do Sport com bombas e objetos arremessados no ônibus. O atentado ocorreu a um distância de cerca de 6km do estádio.

O pedido foi feito pelo procurador do STJD, Ronaldo Piacente, em forma de medida cautelar. A intenção é de que o Sport passe a jogar sem torcida tanto em casa quanto fora de casa. O fundamento é de ser uma medida de segurança imediata.