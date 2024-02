STJD analisa atentado à delegação do Fortaleza; pena ao Sport é complicada

A procuradoria do STJD analisa o caso de agressão por parte da torcida do Sport contra a delegação do Fortaleza, com bombas e objetos, após jogo pela Copa do Nordeste. A punição ao clube pernambucano, no entanto, é complicado porque o atentado não ocorreu na Arena Pernambuco.

Torcedores de uma organizada do Sport arremessaram bombas e pedras no ônibus da delegação do tricolor cearense nas imediações do mercado Atacadão dos Presentes. Isso fica a cerca de 6km do estádio pernambucano.

Pelo artigo 213, do STJD, trata da falta de prevenção a atos de violência de torcida - como desordens, lançamento de objetivos e invasões de campos. Há previsão de ao clube só que apenas quando ocorrem na praça desportiva ou local do campo. Neste caso, pode haver perda de mando de campo.