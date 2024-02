Fiscalização de casas de apostas gera disputa entre Fazenda e centrão

Tanto o Ministério do Esporte quanto a assessoria de Carreras negam qualquer interferência para mudar funcionários da Fazenda.

No plano desenhado por Manssur, as inscrições de sites de apostas seriam feitas on-line com documentos incluídos remotamente sem contato com funcionários públicos. Assim, seriam pagos os R$ 30 milhões de outorga por casas de apostas.

Atualmente, há mais de 100 empresas que manifestaram intenção de se inscrever para apostas. Fontes do mercado analisam que pelo menos 50 devem de fato concretizar o pagamento e se regularizar dentro do Ministério da Fazenda. A se concretizar, seriam R$ 1,5 bilhão só em outorgas, fora os impostos a serem pagos.

Fato é que a atuação de Manssur tornou inviável a relação com o Ministério do Esporte. Sua saída, no entanto, levou o ministro Fernando Haddad a firmar posição de que a fiscalização de apostas ficará no Fazenda. O secretário de Reforma Econômica, Marcos Pinto, será o encarregado de designar um novo encarrego de regular as apostas.

Haddad negou qualquer interferência do centrão: "O Manssur esteve aqui para formatar o projeto [de lei] e foi um processo muito bem encaminhado por ele. Ele é um profissional de altíssima qualidade. Mas enfim [a exoneração] é a pedido. Ele vai enfrentar outros desafios. Não tem nada a ver com isso [pressões do Centrão]".

A tarefa de cuidar de monitorar possíveis manipulações de resultados por apostas que ficará com o Ministério do Esporte. Envolvidos no processo contam que Fufuca não tem ido a nenhum evento sobre apostas no Brasil para estudar ou entender o tema. O ME diz que participará do processo e nega interferências. Informou por assessoria: