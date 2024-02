Vaias a Pedro são reação bizarra da torcida do Flamengo

Eram 22min do segundo tempo, o Flamengo fazia sua melhor partida no ano diante do Boavista, e Tite fazia sua substituição habitual de Pedro por Gabigol. A saída do camisa 9 foi marcada por vaias da torcida, enquanto rubro-negros festejavam a entrada de Gabriel.

Pedro, é um fato, teve uma noite infeliz. Perdera um pênalti um pouco antes de sua saída, desperdiçara pelo menos outras quatro chances claras de gol. Estava em um jogo abaixo de suas qualidades justamente quando o restante do time lhe proporcionava chances de se consagrar.

Mas há um contexto, em relação a ele e ao Flamengo. Pedro não é um qualquer dentro do clube, nem no histórico, nem na temporada.