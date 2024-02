Como Paulista, Liga Forte Futebol quer fatiar direitos de TV do Brasileiro

Sem um acordo com a Libra, a Liga Forte Futebol pretende fatiar a venda dos direitos de TV de seus clubes do Brasileiro-2025. A ideia é repetir o modelo usado no Paulista que tem quatro plataformas diferentes de transmissão. O objetivo é aumentar receitas.

A Liga Forte Futebol tem 11 clubes na Série A do Brasileiro: Fluminense, Internacional, Athletico-PR, Fortaleza, Cuiabá, Atlético-GO, Criciúma, Juventude, além de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, que são aliados.

Não houve acordo para venda coletiva dos direitos do Brasileiro entre Libra e LFF. O grupo da Libra, com nove times na Série A, encaminha para fechar com a Globo.