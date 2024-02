Clubes da Libra se reúnem após Globo enviar proposta oficial por Série A

Desde dezembro, Libra e Globo negociam a venda de seus jogos, um pacote com todas as partidas em casa desses times, em torno de dois confrontos por rodada. A emissora sinalizou com uma proposta de R$ 1,3 bilhão naquele mês, mais um percentual do pay-per-view. Mas ainda eram negociados detalhes entre as partes durante o mês de janeiro para se chegar a termos definitivos.

Em paralelo, a Liga Forte Futebol - que reúne os outros 11 times da Série A como Fluminense, Inter, Athletico, Cruzeiro e Vasco e outros da Série B - se aproximou da Libra para tentar uma negociação em bloco. Foi uma iniciativa primeiro do investidor Carlos Gamboa, que comprou 20% dos direitos dos clubes no Brasileiro. E o presidente da FPF, Reinaldo Bastos Carneiro, tem atuado para tentar um acordo entre as partes.

Uma reunião na semana passada, entre os clubes dos dois lados, acabou com a Libra pedindo à LFF garantias de que haveria aumento substancial da venda de direitos no caso de uma venda em bloco unido. Isso porque foram apresentadas estimativas à Libra. Gamboa ficou de procurar recursos para dar uma garantia, que teria de cobrir um valor maior do que o proposto pela Globo.

Nos últimos dias, chegou aos clubes da Libra a versão da proposta vinculante da Globo para compra dos direitos. O documento vinculante estabelece que, uma vez assinado, as duas partes têm compromissos para fechar o negócio. Os dirigentes têm analisado e feito contas em cima da proposta.

Nesta quarta-feira, está previsto que debatam a situação e tomem uma decisão sobre caminho a seguir. Caso aceitem a proposta da Globo, os clubes da Libra dividiriam o bolo de acordo com os seus critérios, 40% igual/30% posição no campeonato/30% audiência. E haveria uma garantia de que todos ganhariam pelo menos o valor atual do contrato do Brasileiro.

No geral, boa parte dos clubes da Libra tem se mostrado favorável à união de todos e formação de liga. Porém, há uma análise de qual a melhor alternativa financeira para o contrato de TV deles.