Fluminense usa patamar do São Paulo para renegociar patrocínio master

O parâmetro usado por Mário é o contrato do São Paulo feito com a Superbet, no valor de R$ 50 milhões por ano. O entendimento é de que o clube tricolor se valorizou por conta da exposição internacional com o título da Libertadores.

A Betano tem interesse em ficar na camisa do Fluminense e reconhece a necessidade de valorização do contrato tricolor. Por isso, há uma conversa para aumentar o montante. A intenção é ter no máximo um clube por praça, e a empresa tem o Atlético-MG e o Tricolor carioca.

Mas ainda não se sabe se a empresa aumentará os valores nos patamares pedidos pelo Fluminense e de outras propostas recebidas pelo clube. É possível que se seja ao meio do caminho. Apesar da valorização do Fluminense, o São Paulo tem uma torcida bem maior e está em um mercado mais rico. Só haverá negociação da Betano com o Vasco se não houver acordo com o Fluminense.

É certo que os dois contratos de São Paulo e Flamengo geraram âncoras em novas negociações de acordos de patrocínio master. Além disso, o Fluminense usa sua boa fase.

"Momento do Fluminense é muito bom, competições internacionais, existe um mercado de valores nesse sentido. (Fluminense) Vem conversando com o nossos patrocinadores. Entende que os valores não condizem com o Fluminense. É um contrato em vigor que está em negociação", analisou Bittencourt.