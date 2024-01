O valor conjunto dos patrocínios master de Corinthians, Flamengo e São Paulo quase triplicou na virada do ano por conta de novos contratos com casas de apostas. O montante saltou de R$ 91 milhões para R$ 255 milhões por ano, um aumento de 180%.

Esse incremento considerável ocorreu em um momento específico em que as empresas disputam o mercado no ano em que terão de se enquadrar nas regras do governo federal. As casas de apostas terão seis meses, a partir da publicação da lei em 3 de janeiro, para se regularizar com sede no Brasil. Caso não o façam, não poderão patrocinar times ou fazer propaganda.

O maior salto de valor foi do Corinthians: recebia R$ 22 milhões por um acordo com a Neo Química e passou para R$ 120 milhões com a Vai de Bet. O acordo é válido por três anos. A empresa, que está em crescimento no mercado, ainda não manifestou interesse formal ao governo de se inscrever no país, atualmente opera em Curaçao.