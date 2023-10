O Flamengo calcula que fechará 2023 com R$ 170 milhões em patrocínios referentes ao uniforme do clube. Há uma certeza de aumento significativo para a próxima temporada. Com esses números, o clube carioca tem se distanciado do valor do uniforme do Palmeiras.

Em 2021, o Flamengo tinha um valor de pouco menos de R$ 100 milhões por todos os seus patrocínios de camisas, shorts e meias. Esse montante inclui o contrato com a Adidas.

Em 2021, o Palmeiras assinou a renovação do contrato com a Crefisa para os três anos seguintes em um valor fixo de R$ 81 milhões por ano. O clube ainda recebeu outros R$ 32 milhões da Puma, segundo informação do PVC. Assim, o total é de R$ 113 milhões.