Por mais que o campo fale, Tite não escuta. E o Fla sofre...

Contra o Corinthians e o Bolívar, o Flamengo jogou num 4-4-2, com De La Cruz como segundo volante e Gerson como quarto homem, atuando, com liberdade, pelo setor direito.

Outro fator decisivo: marcou a saída de bola do adversário, avançando em bloco para o campo rival. Foi assim que a equipe rubro-negra deslanchou.

Diante do Amazonas, em Manaus, por incrível que pareça, Tite retornou com o seu 4-3-3 morfético, com dois jogadores atarraxados nas pontas: Gerson pela direita, Cebolinha pela esquerda.

E marcou no bloco médio, com a equipe por vezes espaçada, permitindo contra-ataques perigosos do Amazonas. Deu no que deu.

Além da teimosia, Tite peca por outro problema crônico. Enxerga mal o jogo, demora a substituir e quando o faz, normalmente, escolhe errado.

Arrascaeta esteve mal, desde o início, em Manaus. Substituí-lo por Lorran, no intervalo, era decisão óbvia, que poderia ter mudado o ritmo da partida. Mas a joia rubro-negra entrou aos 90 minutos - para jogar os acréscimos!