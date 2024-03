Eliminado pelo Nova Iguaçu, Vasco deve sofrer no Brasileiro

O Vasco sonhava fazer mais duas partidas no Maracanã, as da final do Carioca, para turbinar sua demagógica campanha "Maracanã para todos", não por acaso, nome da chapa que forma com a WTorre, para disputar a concessão de 20 anos do Maracanã.

A WTorre, para quem não está ligando o nome à pessoa, é a empresa que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, acusa de estar transformando o Allianz Parque num Coliseu, gosta mesmo é de promover mega-shows e conseguiu a proeza de tornar péssimo um gramado artificial, por falta de manutenção. Pano rápido.

Os planos cruz-maltinos, entretanto, acabaram frustrados por um singelo motivo: seu time é muito fraco e, exceção feita ao francês Dimitri Payet, totalmente desprovido de talento.