Botafogo dá presente ao Flamengo mas fica fora

Graças ao eliminado Botafogo, este ano será diferente. Com considerável vantagem do rubro-negro, que jogará por dois resultados iguais e ainda enfrentará seu principal adversário, no primeiro jogo, desfalcado de um de seus melhores jogadores. o volante André, expulso diante do alvinegro.

Isso não quer dizer, é claro, que o Flamengo já está na final. Muito menos que será o campeão. Na outra semifinal, o Nova Iguaçu (a grande surpresa do torneio) acabou em segundo lugar e jogará pelo empate com o Vasco. Detalhe: no jogo pela Taça Guanabara, o Gigante da Colina foi derrotado por 2 a 0.

O Vasco, porém, vem evoluindo a cada rodada, guiado pelo talentoso francês Dimitri Payet, que fez mais um partidaço na ultima rodada, diante da Portuguesa.

MInha aposta para a final: Flamengo x Vasco. Mas eu apostei, durante toda a Taça Guanabara em mais um Fla-Flu na final e quebrei a cara...