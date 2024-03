Campanha irretocável leva Flamengo a voltar a ganhar taça

Com Tite no banco e os titulares em campo, o Flamengo não sofreu nem sequer um gol no Estadual. Sofreu um, com os reservas, numa falha de Noga. A defesa menos vazada no Carioquinha, depois da rubro-negra, é a do Fluminense, de Fernando Diniz, que sofreu oito - e ainda tem um clássico a fazer, contra o Botafogo.

Seu ataque também é disparado o melhor da competição: balançou a rede 23 vezes, contra 16 de Nova Iguaçu e Vasco e 15 de Fluminense e Botafogo (que ainda jogam uma vez). Seu saldo de gols é de 22 e o mais próximo é o do Fluminense, com oito. Os números são gritantes.

O atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-americana, o time dirigido por Fernando Diniz ainda parece ser a equipe mais pronta do Rio. Mas o Flamengo de Tite já não é mais um bando à procura de uma forma de jogar. A reta final do Carioquinha promete.