Uma pequena obra prima, na vitória rubro-negra no Fla-Flu

Há lances que valem o ingresso. São daqueles tão especiais que o torcedor costuma dizer que todo mundo deveria sair do estádio, comprar outro bilhete e entrar de novo para continuar a ver a partida. Foi assim o segundo gol do Flamengo, que lhe garantiu a vitória no Fla-Flu e, virtualmente, a conquista da Taça Guanabara.

O rubro-negro ja vencia por 1 a 0, era melhor que o tricolor mas a jogada que começou com De La Cruz, passou por Arrascaeta, que tocou de calcanhar para Pedro que, por sua vez, também usou o calcanhar para deixar Cebolinha cara a cara com Fábio para marcar, foi a que fez o torcedor sair sorrindo do estádio.

Após a goleada avassaladora do Fla sobre o Boavista, faltava um grande teste, já que nos clássicos anteriores, empate com o Vasco e vitória na bacia das almas, diante do Botafogo, a equipe de Tite não chegara a convencer. E essa prova de fogo veio contra o atual campeão da Libertadores.