Na melhor exibição do ano, Flamengo encaminha time titular sem Gerson

Dos pés desse trio, a bola passava da defesa para o ataque com rapidez e precisão. E todos participavam ativamente do combate no meio-campo, quando o Boavista tentava sair jogando.

Seria possível tal velocidade com Gérson? Essa foi a pergunta que ficou no ar e só será respondida quando o Coringa estiver novamente disponível, o que parece improvável ainda no Campeonato Carioca.

Sua ausência possibilitou que De La Cruz atuasse como segundo volante, posição na qual se consagrou no River e na Celeste, e seu futebol resplandeceu. Ele e Arrascaeta fizeram uma dupla que se entendeu às mil maravilhas,

Da mesma forma, jogaram muito os dois "pontinhas", fundamentais no esquema que Tite tanto adora (e, confesso, não me convencera até então). Cebolinha e Luís Araújo foram dos melhores, num dia em que praticamente ninguém jogou mal no Flamengo.

À exceção foi Pedro, que até fez um gol de cabeça, mas depois fartou-se de perder oportunidades claras para balançar a rede, a última delas um pênalti bisonhamente cobrado nas mãos do goleiro André Luiz. Não à toa, acabou vaiado ao ser substituído por Gabriel que, por sua vez, entrou ovacionado mas nada fez que merecesse destaque.

Destaque ainda para a estreia de Vina, com o registro obrigatório de que Ayrton Lucas fez um partidaço. A briga será boa.