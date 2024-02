Igor Jesus é a melhor notícia do novo líder Flamengo

3 - A ótima atuação do jovem Igor Jesus, volante que entrou no fogo, diante da suspensão de Pulgar e da contusão de Allan, e brilhou tanto na marcação (foi dele a roubada de bola que inicia o segundo gol) quanto no apoio ao ataque, com bons passes verticais e até uma conclusão perigosa que fez o goleiro Gabriel Leite praticar boa defesa.

O Flamengo de Tite, enfim, jogou bem? Nem tanto. Até o primeiro gol, fruto de um passe longo e preciso de Arrascaeta e de uma arrancada, um drible seco e uma bela conclusão de Pedro, o time rubro-negro dominava, com folgas, a posse de bola, mas esbarrava no conhecido estilo arame liso, quando enfrenta adversários retrancados em seu próprio campo.

Sem De La Cruz, o treinador voltou a usar o seu adorado esquema posicional, com dois pontas abertos (Luís Araújo e Cebolinha) e, assim como acontecia com Domènec, Paulo Sousa, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, o futebol não fluía.

Depois do gol, que desorientou o Bangu e o obrigou a sair um pouco mais para o jogo, o Flamengo cresceu e começou a ameaçar de fato o adversário. No segundo tempo, Pedro voltou a marcar mais duas vezes e a vitória se consolidou sem sustos.

Os grandes testes do Fla, na verdade, serão, provavelmente, os confrontos contra o Fluminense (ainda na Taça Guanabara e numa possível final do Estadual).

Ter levado apenas um gol até agora (as outras defesas menos vazadas sofreram cinco: Fluminense, Botafogo e Portuguesa) não deixa de ser louvável, mas é bom se relativizar, lembrando que os ataques que enfrentou na maioria dos jogos estão longe de ser temíveis.