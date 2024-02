Decepcionante Fla de Tite é salvo, de novo, por Léo Pereira

Não dá para ensaiar duas ou três jogadas alternativas ao mero cruzamento que, em 99% dos casos é rebatido pela zaga ou acaba nas mãos do goleiro? É óbvio que dá. E não tê-las depõe diretamente contra o trabalho da comissão técnica.

Tite parece viver um dilema atroz. Amante de um jogo posicional, com dois pontas atarraxados às linhas laterais, a presença do quarteto (Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta) que se impõe no meio-campo, por sua qualidade, o obriga a jogar com apenas dois atacantes de ofício (fórmula usada, ainda que de formas distintas, por Jorge Jesus e Dorival Júnior, campeões da Libertadores pelo rubro-negro).

E mais: com esse esquema, jogadores de grande mobilidade, como Gabriel e Bruno Henrique, encaixam bem melhor com este meio-campo do que Pedro (um centroavante mais estático) e Cebolinha. Mas o técnico teima com eles.

Na entrevista pós jogo, Tite falou de um jogo que só ele e seu auxiliar Cléber viram. Elogiou até a consistência do rubro-negro nos dois clássicos. Só se foi o fato de ter sido consistentemente ruim em ambos.

Tite promete que haverá evolução à medida que o "processo" (palavrinha muleta que agora serve de desculpa para tudo) caminhar. Por enquanto, está decepcionantemente parado, Apesar da inegável qualidade do elenco que tem nas mãos, o Flamengo de Tite, repito, ainda é um nada.

E irrita profundamente sua torcida que não poupou vaias no segundo clássico decepcionante do rubro-negro no Maracanã.