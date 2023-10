Curioso é o futebol. Após leve superioridade, no primeiro tempo, o Flamengo era pressionado pelo Vasco, no segundo, e quando Tite trocou Bruno Henrique por Luís Araújo, ninguém entendeu bem sua lógica. Afinal, mesmo sem ser brilhante, o ponta-esquerda ainda era dos atacantes mais perigosos em campo e Gerson já dava nítidos sinais de cansaço, atuando pelo lado direito do rubro-negro.

Pois foi o "Curinga" que, após defesa salvadora de Rossi, em cabeçada de Vegetti, iniciou, pela esquerda o lance que culminaria no gol da vitória do clube da Gávea, aproveitando rebote de cruzamento para a área de Gabriel, que substituíra Pedro (uma vez mais com atuação discretíssima). Sorte ou competência? Talvez um misto dos dois.

Fato é que com 100% de aproveitamento nos dois jogos sob o comando do novo treinador, o rubro-negro se solidificou no G-4 e o sonho de titulo (ainda com ares de impossível) segue vivo, após o empate do Botafogo com o Athletico Paranaense. A distância agora é de nove pontos, faltando 10 rodadas.