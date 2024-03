Astro inglês, Kane tem mais que o dobro de gols de brasileiros convocados

Vinícius Júnior, Rodrygo, Galeno, Richarlison, Savinho, Endrick, Pepê e Raphinha. Nenhum dos oito atacantes presentes na primeira convocação de Dorival Júnior como técnico da seleção sequer se aproxima do faro de gol do principal jogador do adversário de amanhã do Brasil.

Harry Kane, capitão da Inglaterra e astro do Bayern de Munique, marcou na atual temporada mais que o dobro de gols do que qualquer homem de frente que o ex-comandante do São Paulo leve a campo em Wembley.

Em 2024/25, o centroavante de 30 anos já meteu 41 bolas nas redes. Em todo o planeta, apenas o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, comemorou mais vezes do que ele nesse período (44).