Messi, Barcelona e brasileiros: quem ainda briga por vaga no Super Mundial?

Américas Central e do Norte

VAGAS PREENCHIDAS: 3 de 4

CLASSIFICADOS: Monterrey (MEX), Seattle Sounders (EUA) e León (MEX)

O último classificado da Concacaf será o vencedor da edição em andamento da sua Liga dos Campeões. A competição está nas quartas de final e só conta com times de Estados Unidos e México na briga pelo título. Uma das equipes ainda vivas na disputa é o Inter Miami. Ou seja, Messi ainda pode dar as caras no Super Mundial.

Ásia

VAGAS PREENCHIDAS: 2 de 4

CLASSIFICADOS: Al-Hilal (ARA) e Urawa Red Diamonds (JAP)

Os dois primeiros colocados do ranking (os sul-coreanos Jeonbuk Motors e Ulsan HD) irão ao Mundial caso Al-Hilal ou o próprio Ulsan vençam a Champions asiática. Se o campeão continental for algum dos outros dois semifinalistas (Yokohama Marinos ou Al-Ain, dos Emirados Árabes), esse vencedor ficará com uma vaga e a outra será concedida ao time da Coreia do Sul que estiver mais bem classificado no ranking,