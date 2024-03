10 jogos sem sofrer gols: sequência do Fla faz inveja nos grandes europeus

Sem sofrer gols há dez partidas oficiais, o Flamengo tem hoje uma sequência defensiva de fazer inveja até mesmo aos poderosos times que integram o primeiro escalão do futebol europeu.

Na atual temporada, nenhuma equipe participante dos cinco principais campeonatos nacionais do Velho Continente (Inglês, Espanhol, Italiano, Alemão e Francês) conseguiu chegar à marca de 950 minutos (sem contar acréscimos) sem ter de buscar a bola no fundo da sua rede.

A última vez que algum adversário dos comandados de Tite terminou uma partida sem ser com o placar zerado foi no dia 21 de janeiro, no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Estadual do Rio.