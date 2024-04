Juiz dá 3 dias para Corinthians pagar R$ 2,5 mi a agente; cabe contestação

No processo, as advogadas de Cury afirmam que, em abril do ano passado, durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, foi feito um novo acordo para o pagamento das dívidas. O clube estava inadimplente desde 2021.

Ficou combinado o pagamento de R$ 2.000.585,78 em sete parcelas de R$ 285.797,97 entre junho e dezembro do ano passado.

Na petição inicial, as advogadas Adriana Cury Marduy Severini, irmã do empresário, e Fernanda Saade Malaquias de Castro declaram que nenhuma prestação foi paga.

Em março, quando publicou post sobre as cobranças de Cury pela primeira vez, a coluna procurou Duílio, que não quis comentar o tema.

O valor cobrado inicialmente na ação foi atualizado em 4 de março de 2024.

O prazo de três dias para o pagamento dado pelo juiz Rubens Pedreiro Lopes, da 4ª Vara Cível do Tatuapé, é previsto no CPC (Código de Processo Civil) para os casos em que a Justiça entende que foram cumpridas as exigências para a execução. É possível conseguir parcelar a quitação.