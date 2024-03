Agente pede na Justiça penhora de 20% do faturamento mensal do Corinthians

Uma delas é a penhora de parte do faturamento alvinegro. O pedido feito nos processos pelas advogadas Adriana Cury Marduy Severini, irmã do empresário, e Fernanda Saade Malaquias de Castro, diz o seguinte:

"Requer que seja determinada nos termos do artigo 866 do CPC [Código de Processo Civil] penhora do percentual de 20% sobre o faturamento da Executada [Corinthians] até que atinja o valor executado devidamente corrigido, designando o presidente e o diretor financeiro como fiéis depositários, devendo depositar em conta judicial a favor desse E. Juízo o faturamento penhorado mensalmente em Juízo com devida demonstração". Assim, o dinheiro ficaria na conta judicial até a decisão sobre o caso.

A Justiça ainda não analisou os pedidos. Caso a penhora seja aceita, o controle dos valores deve ser feito através de dados contábeis a serem apresentados pela agremiação.

A mordida no faturamento aparece no item "c" das formas de obtenção de recursos solicitadas.

Na letra "a" é pedido o bloqueio nas contas correntes corintianas. Não sendo encontrada quantia suficiente nas contas do Corinthians para quitar as dívidas alegadas, as advogadas pedem no item "b" que sejam localizados bens para penhora.

Na letra "d" aparece a solicitação de penhora de receitas que o Corinthians tenha para receber pelo televisionamento de seus jogos.